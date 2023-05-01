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В столице открылся фестиваль "Московская весна"

В столице открылся фестиваль "Московская весна"

1 мая в столичных парках открывается летний сезон

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В столице открылся фестиваль "Московская весна". Организаторы приготовили обширную образовательную и развлекательную программу, которые включают мастер-классы, лекции, выставки, и даже спектакли.

Гостей ждут на 27 городских площадках. Например, на Площади Революции можно опробовать настоящий роллердром, на Бульварном кольце работает тематический маркет. Полюбоваться антиквариатом можно на Гоголевском бульваре. Фестиваль продлится до 9 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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