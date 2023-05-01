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1 мая в столичных парках открывается летний сезон

1 мая в столичных парках открывается летний сезон

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1 мая в столичных парках открывается летний сезон. Весь день на площадках будут концерты, мастер-классы, развлечения для детей и другие активности. Всего в городе пройдет более 200 бесплатных мероприятий.

Концертная программа стартует в 13:00 в парке Горького. В парке "Фили" покажут сказочный спектакль и научат делать подсвечники, а в ландшафтном парке "Митино" выступит танцевальный коллектив, в усадьбе Воронцово покажут научное шоу для детей. А в Царицыне проведут турнир по мини-футболу и устроят ретротанцы.

На некоторые мероприятия нужна регистрация. Все подробности можно узнать на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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