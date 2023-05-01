На 25 площадках в столице проходит фестиваль "Московская весна". Там проходят ярмарки, театрализованные представления и открытые тренировки.

На Площади Революции и в других фестивальных точках есть удобные места для катания на роликах и скейтах. Любители интеллектуальных игр могут сыграть в шахматы, домино или шашки. Для гостей приготовили почти полторы тысячи мастер-классов самой разной тематики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

