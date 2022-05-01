Москвичей с Первомаем поздравили с медиафасадов на Новом Арбате. В честь праздника знаменитые дома-книжки стали огромными видео-открытками.

С наступлением темноты включили видеоролики с надписями "1 мая", "С праздником весны и труда". Не обошлось и без традиционной сирени, которая скоро начнет распускаться на улицах Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.