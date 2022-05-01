Народная обсерватория открылась в Парке Горького после масштабного ремонта

В Парке Горького после масштабного ремонта открывается народная обсерватория. Посетители парка смогут наблюдать за луной и звездами в телескоп со стократным увеличением.

Специально для обсерватории была написана музыка, создающая особую атмосферу во время наблюдения за небесными телами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.