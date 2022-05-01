У станции метро "Волжская" раздают чай, шоколад и печенье

Пока часть Люблинско-Дмитровской линии метро закрыта, москвичам раздают чай, шоколад и печенье.

Палатка "Московского транспорта" работает у станции метро "Волжская", где пассажиры садятся на автобусы компенсационных маршрутов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.