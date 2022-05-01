В Москве появятся 20 новых крытых велопаркингов

В Москве в 2022 году появятся 20 новых крытых велопаркингов. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

В столице уже стартовал сезон велопроката. С учетом солнечной погоды можно воспользоваться существующими в городе пунктами проката для приятной прогулки – в том числе по одноименному выгодному тарифу. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.