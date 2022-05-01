Москвичи отмечают День весны и труда, и многие предпочитают отдыхать на природе – жечь костры и жарить шашлыки. Делать это нужно только там, где разрешено.

За использование мангала в неположенном месте можно получить штраф. Употреблять алкоголь в парках тоже запрещено. Много ли людей отдыхают на природе? И соблюдают ли москвичи правила? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.