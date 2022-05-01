Москвичам рассказали о работе столичного велопроката

В Москве уже в 10-й раз открылся городской велопрокат. В нынешнем сезоне горожанам предлагают новый тариф "Прогулка", стоимость которого составляет всего 400 рублей за 3 часа катания.

Где находятся станции проката, какие там тарифы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.