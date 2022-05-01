Водителям напомнили о правилах парковки в Москве

Водителей просят не забывать о правилах парковки. Машины нарушителей будут эвакуировать.

Получить разрешение на возврат эвакуированного авто в пунктах МАДИ в майские праздники можно будет на четырех спец-стоянках. Она находятся в проезде Энтузиастов, проезде Одоевского, на улицах Дубовая Роща и Вагоноремонтная и работают в круглосуточном режиме. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.