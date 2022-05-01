На Красную горку в Москве запустили бесплатные маршруты до 17 городских кладбищ. Среди них – Домодедовское, Люблинское, Николо-Архангельское, Химкинское, Перепечинское.

Бесплатные автобусы отправляются от ближайших станций метро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.