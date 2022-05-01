Названы официальные площадки для жарки шашлыка в Москве

Москвичам рассказали, где можно пожарить шашлык официально. Площадки есть в парке "Серебряный бор", "Тушинский", "Москворецкий". А еще в "Царицыно", Битцевском лесу, "Измайлово", "Кусково" и некоторых других.

Жарить шашлык за пределами пикниковых зон запрещено. Нарушителям грозит штраф пять тысяч рублей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.