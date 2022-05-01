Парковки в Москве станут бесплатными в майские выходные

Парковки в Москве будут бесплатными в майские выходные. С 1 по 3 мая и с 9 по 10 мая Об этом сообщили в Дептрансе.

При этом есть исключения. 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья, бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.