Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 11:15

Город

В Москве открылся сезон летних веранд

В Москве открылся сезон летних веранд

Горожане снова могут забронировать беседки для пикников в парках

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 трлн рублей – Собянин

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 апреля

Москвичам рассказали о трафике на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте

Городские камеры показали обстановку на московских дорогах

Городские камеры показали, какая обстановка сложилась на Волоколамском шоссе

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

В Москве завершают благоустройство набережных в "Коломенском" и Парке Горького

В столице стартовал сезон летних веранд. В этом году порядок их установки упростили – теперь он носит уведомительный характер. Обязательные условия включают наличие зонтов, столов, стульев и компактного цветочного оформления.

Летние веранды считаются визитной карточкой Москвы. Устанавливают их при поддержке города. Всего зарегистрировано более 4 тысяч площадок, из них 900 уже готовы принять гостей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика