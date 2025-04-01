В Москве открылся сезон летних веранд

В столице стартовал сезон летних веранд. В этом году порядок их установки упростили – теперь он носит уведомительный характер. Обязательные условия включают наличие зонтов, столов, стульев и компактного цветочного оформления.

Летние веранды считаются визитной карточкой Москвы. Устанавливают их при поддержке города. Всего зарегистрировано более 4 тысяч площадок, из них 900 уже готовы принять гостей.

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