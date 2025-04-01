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01 апреля, 11:15

Город

Горожане снова могут забронировать беседки для пикников в парках

Горожане снова могут забронировать беседки для пикников в парках

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В столице стартовал сезон онлайн-бронирования пикниковых зон. Пространства с беседками и мангалами доступны в 14 парках Москвы, в том числе в "Северном Тушине", "Радуге", "Митино", а также на территориях музеев-заповедников "Останкино", "Кусково" и "Кузьминки-Люблино".

Забронировать площадку можно через сервис "Мосбилет". Доступны слоты от четырех часов. Продление аренды не предусмотрено, поэтому организаторов просят освобождать зоны строго по времени. Услуга платная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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