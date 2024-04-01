Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 апреля

Учебный корпус школы № 648 в Москве откроется 1 сентября в Ховрине, строительство здания завершено. Также там скоро закончат реконструировать детскую поликлинику.

Девятилетняя девочка получила травмы во время квеста в торговом центре на Автозаводской улице, сейчас она в больнице. Школьница провалилась во внезапно открывшийся люк. Дело уже на контроле прокуратуры и детского омбудсмена.

Автомобильный мост обрушился в подмосковной Истре. Как сообщают в МЧС, никто не пострадал. В данный момент этот участок дороги временно закрыт, а проезд для машин организован по альтернативному маршруту. По данным местных властей, мост не был аварийным. Причиной обрушения, предварительно, стали паводки, из-за которых вода в реке поднялась и размыла грунт под сооружением.

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