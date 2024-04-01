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01 апреля, 08:30

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Дептранс рассказал о дорожной обстановке в столице 1 апреля

Дептранс рассказал о дорожной обстановке в столице 1 апреля

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Дептранс сообщил, что в начале рабочей недели столичные дороги загружены на 5–6 баллов. Также в ведомстве предупредили о строительных работах на Ленинском проспекте и МКАД – на 14-м, с 29-го по 32-й километр.

Кроме того, изменения коснутся и пассажиров первого диаметра. В выходные, 30 и 31 марта, на Савеловском и Белорусском направлениях временно поменялось расписание поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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