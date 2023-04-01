Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Культура

Столичные музеи и культурные центры подготовили около 30 мероприятий в апреле

Столичные музеи и культурные центры подготовили около 30 мероприятий в апреле

Собянин: в приложении "Московский транспорт" зарегистрировались 1,2 млн человек

В Едином центре поддержки участников СВО и их семей решили 95% вопросов москвичей

Коммунальные службы промоют мосты и тоннели в столице в течение апреля

Новости часа: Собянин рассказал о работе приложения "Московский транспорт"

Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в Ореховском проезде могут достроить в 2023 году

Коммунальные службы начали месячник по благоустройству и уборке столицы

Жители Северного Медведкова пожаловались на деятельность бобров

Останкинский пивоваренный завод снесли в столице

Коммунальные службы промоют фасады домов и тоннели в столице в течение апреля

Около 30 мероприятий подготовили учебные заведения в сфере культуры для москвичей. Это концерты, спектакли и музыкальные вечера, которые пройдут в апреле. Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Среди организаторов – Дом-музей Марины Цветаевой, культурный центр "Рублево", фольклорный центр "Москва", Московский международный дом музыки и другие. Треть концертов подготовили детские хоровые коллективы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городкультурадосугвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика