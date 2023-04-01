Столичные музеи и культурные центры подготовили около 30 мероприятий в апреле

Около 30 мероприятий подготовили учебные заведения в сфере культуры для москвичей. Это концерты, спектакли и музыкальные вечера, которые пройдут в апреле. Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Среди организаторов – Дом-музей Марины Цветаевой, культурный центр "Рублево", фольклорный центр "Москва", Московский международный дом музыки и другие. Треть концертов подготовили детские хоровые коллективы.

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