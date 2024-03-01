С 1 марта в Москве работают 26 круглогодичных ярмарок выходного дня

В Москве заработали еще три круглогодичные ярмарки выходного дня. Они расположены на улице Яблочкова, Краснодарской улице, а также вблизи станции метро "Спортивная". Как отметили в департаменте торговли и услуг Москвы, теперь в городе работает 26 площадок такого формата.

Кроме того, с апреля по декабрь в городе будут работать сезонные ярмарки выходного дня – это еще около 30 торговых площадок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.