Почти 130 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Почти 130 тысяч москвичей въехали в новые квартиры по программе реновации. Всего в Москве уже расселено 600 домов, и с начала 2024 года – почти 30 зданий.

Кроме того, столица переходит от строительства отдельных домов по реновации к полноценной квартальной застройке. У москвичей, которые переезжают в новые дома, рядом должна быть вся необходимая инфраструктура – социальные объекты, игровые площадки для детей, спортивные и зеленые зоны.

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