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01 марта, 19:15

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Москвичей поздравили с открытием БКЛ с помощью медиафасадов

Москвичей поздравили с открытием БКЛ с помощью медиафасадов

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Москвичей поздравили с открытием Большой кольцевой линии с помощью цифровых технологий. Информация о новых станциях появилась на 3D-экранах, расположенных в разных местах города. Медиафасады рассказывают москвичам, как они могут строить новые маршруты и сокращать путь.

Цифровые поздравления на медиафасадах можно увидеть, например, на Велозаводской улице, в торговом комплексе "Ривьера", а также в районе аэропорта Домодедово. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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