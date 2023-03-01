Систему пешеходной навигации запустят в парке "Яуза" весной 2023 года

В парке "Яуза" запустят новую систему пешеходной навигации этой весной. Около 20 городских указателей и 115 информационных полей подскажут, как пройти к разным парковым точкам. Например, к "Саду будущего" и "Ростокинскому акведуку", экоцентру "Яуза" и Храму равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также к спортивным объектам.

Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это делается для создания понятной и удобной городской среды. В 2023 году планируют установить почти четыре тысячи домовых указателей и более пяти тысячи информационных полей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.