Третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса начался в Москве

В Москве начался третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году тоннель ни разу капитально не ремонтировался.

В рамках работ специалисты обновят системы пожаротушения, освещения и вентиляции, а также заменят старую облицовку. Работы в двух тоннелях уже полностью выполнены. На третьем этапе специалисты завершат ремонт второстепенных тоннелей и обновят асфальт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.