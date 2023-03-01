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Третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса начался в Москве

Третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса начался в Москве

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В Москве начался третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году тоннель ни разу капитально не ремонтировался.

В рамках работ специалисты обновят системы пожаротушения, освещения и вентиляции, а также заменят старую облицовку. Работы в двух тоннелях уже полностью выполнены. На третьем этапе специалисты завершат ремонт второстепенных тоннелей и обновят асфальт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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