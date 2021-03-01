В Щукине завершили капремонт детской поликлиники

В детской поликлинике в Щукине завершили капитальный ремонт. Свежий ремонт, новейшая медтехника и даже бассейн – теперь все это там есть.

Как изменилась поликлиника, и как в целом преображается район? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.