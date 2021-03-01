Сергей Собянин открыл после реконструкции две детские поликлиники в Щукине и Лианозове

В Москве после реконструкции открыли две детские поликлиники в Щукине и в Лианозове. И 1 марта они начали принимать первых пациентов.

Теперь и здания, и сервис соответствуют новому московскому стандарту. Кроме оборудования, которое необходимо для диагностики, в клиниках появились узкие специалисты. Благодаря этому не придется далеко ехать на прием. Также в зданиях открыли зоны отдыха для врачей и пациентов.​​

В столице открыли уже 9 зданий поликлиник после реконструкции. А в течение ближайших лет планируют капитально отремонтировать треть поликлинического фонда. Обновить планируется все: от инженерных систем до оборудования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.