01 февраля, 16:40M24.RU
Фольклорные гуляния в рамках фестиваля "Московское чаепитие" прошли на ВДНХ
Народные гуляния, традиционные русские игры и шоу на льду с участием профессиональных фигуристов. 1 февраля на ВДНХ прошел фестиваль "Московское чаепитие".
Главная выставка страны стала еще одной площадкой фестиваля, который проходит в городе в течение всей зимы. Гостей ждали выступления артистов, а также подвижные игры – например, "Народный перепляс" и "Перетягивание каната". Также посетители смогли увидеть ледовое шоу и попробовать особый новогодний купаж фирменного московского чая из самовара.
О том, как на ВДНХ развивают столичные фестивальные традиции, в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.