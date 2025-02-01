Более 60 гектаров реорганизуют в рамках проектов КРТ в Москве

Участки общей площадью более 60 гектаров реорганизуют в Москве. Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, это произойдет в рамках 11 проектов комплексного развития территорий.

Так, на месте заброшенных участков появится современное жилье и вся необходимая инфраструктура, в том числе образовательный комплекс с детским садом на 350 мест и школой на 1 000 учеников. Построят также медицинский центр и два физкультурно-оздоровительных комплекса.

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