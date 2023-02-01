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Главный архитектор столицы рассказал о новом бульваре на Лужнецкой набережной

Главный архитектор столицы рассказал о новом бульваре на Лужнецкой набережной

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Бульвар с двухуровневым озеленением появится на Лужнецкой набережной

В Лужниках появится бульвар для любителей здорового образа жизни. Он расположится на месте бывшего авиамоторного завода "Союз". О новом месте отдыха для москвичей рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Протяженность зоны превысит 300 метров. Именно двухуровневое озеленение станет интересной особенностью бульвара: специалисты высадят растения не только на обычных клумбах, но и на крышах магазинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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