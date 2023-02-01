Главный архитектор столицы рассказал о новом бульваре на Лужнецкой набережной

В Лужниках появится бульвар для любителей здорового образа жизни. Он расположится на месте бывшего авиамоторного завода "Союз". О новом месте отдыха для москвичей рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Протяженность зоны превысит 300 метров. Именно двухуровневое озеленение станет интересной особенностью бульвара: специалисты высадят растения не только на обычных клумбах, но и на крышах магазинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.