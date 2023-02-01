Юных артистов пригласили поучаствовать в конкурсе грантов мэра Москвы

Юные таланты могут претендовать на гранты мэра Москвы. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, прием заявок на конкурс уже начался. Участвовать могут воспитанники городских творческих школ и колледжей. Анкеты и видеозаписи своих выступлений можно присылать до 15 февраля включительно, а прислать свои работы могут участники от 7 до 20 лет.

Сам конкурс проходит в три этапа. Первый этап – просмотр присланных видео – завершится 10 марта. Второй – очные прослушивания – 10 апреля. Тех, кто дойдет до финала, ждут открытые выступления и выставки на городских площадках. Те, кто выиграл в олимпиадах "Искусство – детям", сразу попадают в третий тур.

Церемония награждения пройдет 1 июня. Победители получат гранты. В индивидуальных номинациях сумма составит от 15 до 50 тысяч рублей, а для творческих коллективов – от 30 до 150 тысяч рублей. Один из лауреатов также получит гран-при – 50 тысяч рублей дополнительно.

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