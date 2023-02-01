Столичный самострой будут искать с помощью спутников

Столичный самострой, который невозможно обнаружить коптерами, будут искать с помощью спутников. Об этом сообщили в Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Сотрудники ведомства заявили, что они выявляют более 80% нарушений благодаря применению цифровых технологий. В ведомстве сообщили, что по вопросу привлечения космической съемки для своей работы уже сотрудничают с "Роскосмосом". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.