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Москвичам рассказали, как специалисты убирали воздушные линии электропроводов под землю

Москвичам рассказали, как специалисты убирали воздушные линии электропроводов под землю

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В столице теперь 700 километров воздушных линий электропроводов находятся под землей. Это не только улучшило внешний вид Москвы, но и обеспечило безопасную эксплуатацию коммуникаций, отметил заммэра Петр Бирюков.

Освободить центральную часть столицы и ключевые магистрали решено в рамках программы "Чистое небо". В подземные трубы специалисты убирают кабели питания наружного освещения, провода мобильных операторов и интернет-провайдеров. Все они соединяются с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнять ремонт или подключить новую линию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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