В рубрике "Вертоледная площадка" телеканал Москва 24 загадал каток в саду имени Баумана. Первым правильный ответ прислал телезритель Алексей.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.