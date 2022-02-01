Открылся обновленный центр госуслуг района Отрадное

Обновленный центр госуслуг района Отрадное открылся в ТЦ "Форт Отрадное". Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Оформлять все необходимые документы жителям теперь будет гораздо удобнее, ведь новый офис находится в пешей доступности от метро.

По словам Раковой, прежний центр госуслуг в Отрадном устарел. К тому же, он был небольшим и находился не в очень удобном месте. Поэтому было принято решение найти более просторное помещение.

Кроме того, новый центр оснастили оборудованием для слабовидящих и для маломобильных граждан. А еще там есть комната матери и ребенка, детская игровая зона, банкоматы и комплекс для быстрой проверки здоровья. Также в офисе появился и отдельный кабинет – ЗАГС для регистрации брака в неторжественной обстановке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.