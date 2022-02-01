Более 12 тыс единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Сугробы в Москве достигли рекордных размеров для нынешней зимы и вдвое превысили среднеклиматическую норму для начала февраля, сообщили синоптики.

В связи с этим коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, всего в городе задействовано 12,5 тысячи единиц техники.

Снег убирают на улицах и во дворах, под особым контролем находятся пешеходные зоны, подходы к остановкам, метро и социальным объектам.

Весь собранный снег вывозят на снегосплавные пункты. Таких в городе 56. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.