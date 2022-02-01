Южный речной вокзал заработает в Москве в 2022 году

В Москве в этом году заработает Южный речной вокзал. Его также называют портом южных направлений.

Новый речной вокзал станет не только полноценным транспортным узлом, но и современным общественным пространством. Там заработает галерея современного искусства, появятся новые офисы, а также торговые объекты, рестораны и кафе.

С Южного речного вокзала можно будет отправиться на прогулки по Москве-реке, а также совершить и более дальнее путешествие, например до Коломны или в Ярославль через Калязин, а самый длинный маршрут пройдет через Нижний Новгород до Перми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.