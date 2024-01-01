Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

01 января, 16:15

Город

Жителям столицы рассказали о работе площадок фестиваля "Путешествие в Рождество"

Жителям столицы рассказали о работе площадок фестиваля "Путешествие в Рождество"

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Столичный фестиваль “Путешествие в Рождество” принимает гостей со всей России, а также из других стран. Работает 23 ледовых катка, концертные площадки и гастрономический ярмарки.

Всего в городе работают 36 площадок. В центре и на окраинах столицы можно поучаствовать в мастер-классах, побывать на концертах, ледовых шоу, а также попробовать угощения по старорусским рецептам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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