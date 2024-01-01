Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 12:15

Город

Более 20 км прогулочных маршрутов доступны в столичных парках

Более 20 км прогулочных маршрутов доступны в столичных парках

Москвичам рассказали, где можно встать на коньки во время новогодних выходных

Рекорд по вводу образовательных учреждений побили в столице в 2023 году

Москвичам рассказали, как запуск МСД повлиял на столичный трафик

Программу мероприятий подготовили в столице в новогодние выходные

График работы столичных соцучреждений изменился в новогодние выходные

В системе отопления Москвы начали повышать температуру из-за похолодания

Службы горхозяйства продолжат работать в круглосуточном режиме на новогодних выходных

Москва встретила Новый 2024 год

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 декабря

25 километров специальных прогулочных маршрутов доступны москвичам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Все маршруты знакомят горожан с зимней природой и ее обитателями. По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, в 2023 году разработали три новых направления по территориям природно-исторических парков "Покровское-Стрешнево" и "Измайлово". Зимой эти территории можно посетить в любой день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика