Более 20 км прогулочных маршрутов доступны в столичных парках

25 километров специальных прогулочных маршрутов доступны москвичам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Все маршруты знакомят горожан с зимней природой и ее обитателями. По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, в 2023 году разработали три новых направления по территориям природно-исторических парков "Покровское-Стрешнево" и "Измайлово". Зимой эти территории можно посетить в любой день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.