Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

01 января, 11:30

Город

Москвичам рассказали, где можно встать на коньки во время новогодних выходных

Москвичам рассказали, где можно встать на коньки во время новогодних выходных

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Москва постепенно просыпается после новогодней ночи. На праздничных площадках города, как и на катках, уже появились первые посетители.

В новогодние праздники можно будет посмотреть программу от большого фестиваля мультфильмов в парке Горького. Услуга бесплатная для всех посетителей, кто пришел на основной и детский каток.

Где в столице можно встать на коньки во время новогодних выходных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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