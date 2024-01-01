Москвичам рассказали, где можно встать на коньки во время новогодних выходных

Москва постепенно просыпается после новогодней ночи. На праздничных площадках города, как и на катках, уже появились первые посетители.



В новогодние праздники можно будет посмотреть программу от большого фестиваля мультфильмов в парке Горького. Услуга бесплатная для всех посетителей, кто пришел на основной и детский каток.

Где в столице можно встать на коньки во время новогодних выходных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.