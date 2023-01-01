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32 площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" работают в Москве

32 площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" работают в Москве

Москвичам рассказали о работе столичных катков в выходные

32 площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" работают в Москве

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В Москве в разгаре праздничный фестиваль "Путешествие в Рождество". В городе работает 32 площадки, и на каждой проходят интересные мероприятия.

У посетителей есть возможность узнать, как отмечают новогодние праздники в самых отдаленных регионах страны, попробовать праздничные блюда и купить изделия народных промыслов.

О том, что происходит на центральной площадке фестиваля на Площади Революции и где еще стоит прогуляться в праздничные дни, – в сюжете телеканала Москва 24.

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