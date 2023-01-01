Поликлиники будут работать по особому расписанию в новогоднюю неделю

Эту новогоднюю неделю все городские поликлиники работают по специальному расписанию. Так, 1 января попасть туда можно до 16:00. Дежурные кабинеты работают по такому же графику с 1 по 8 января.

Круглосуточные травмпункты работают без изменений. А детские поликлиники принимают только до 15:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

