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Поликлиники будут работать по особому расписанию в новогоднюю неделю

Поликлиники будут работать по особому расписанию в новогоднюю неделю

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Эту новогоднюю неделю все городские поликлиники работают по специальному расписанию. Так, 1 января попасть туда можно до 16:00. Дежурные кабинеты работают по такому же графику с 1 по 8 января.

Круглосуточные травмпункты работают без изменений. А детские поликлиники принимают только до 15:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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(( ГРАФИКА Работа медицинский организаций в новогодние праздники
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городвидеоИван Евдокимов
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