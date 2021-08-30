Пенсионеры получат единоразовую выплату вместе с ежемесячной пенсией – Голикова

Пенсионеры, которые пользуются услугами "Почты России" или других поставщиков, получат единоразовую выплату вместе с ежемесячной пенсией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Такой формат работы затронет 12,7 миллиона человек.