Большинство компаний планирует поднять россиянам зарплаты в следующем году. В среднем рост составит 6%, однако все зависит от конкретной фирмы.

По словам аналитиков, рост на 6% едва ли покроет инфляцию. В ноябре она может ускорится до 8,02%.