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Парк Горького будет частично закрыт до 18 июля из-за музыкального фестиваля

Парк Горького будет частично закрыт до 18 июля из-за музыкального фестиваля

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Парк Горького будет частично закрыт до 18 июля из-за музыкального фестиваля VK Fest. Сквозной проход от главного входа до Нескучного сада также будет закрыть. Кроме того, будут закрыты велодорожка и Пушкинская набережная.

Попасть на территорию Зеленой Школы и площадки "Салют" можно через входную группу у метро Октябрьская. Проход в парк в сторону Голицынского пруда возможен с исторического входа со стороны Ленинского проспекта.

Ярмарка "Московские сезоны" и гастрономический фестиваль "Вкусы России" закрыты для посетителей парка. А для участников VK Fest – вход по билетам. Музеон, Нескучный сад и Воробьёвы горы работают в обычном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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