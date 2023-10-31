Крупные российские банки поднимут ставки по вкладам в рублях

Российские банки поднимают ставки по вкладам в рублях. С 31 октября клиенты Сбербанка смогут получать максимальный доход в 14% годовых вместо прежних 12%.

В ВТБ объявили, что с 1 ноября также перейдут на новые правила. Максимальная доходность по депозитам для клиентов достигнет 14,5–15%. А "Тинькофф Банк" повысил ставки с 28 октября. Теперь там самый большой доход при вкладе в рублях – 14,1% годовых.

Все это произошло после того, как Банк России 27 октября увеличил ключевую ставку сразу на два процентных пункта – до 15% годовых. Это было уже четвертое подряд повышение.

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