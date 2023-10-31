Более 500 тыс машин произвели на российских заводах в 2023 году

Российский автопром демонстрирует положительную динамику в 2023 году. За девять месяцев заводы нарастили объемы и превзошли прошлогодние показатели.

Так, по данным Росстата, за три квартала с конвейеров сошли более 500 тысяч легковых машин, грузовиков и всех видов автобусов. Среди них 358 тысяч легковых автомобилей – это почти на 3 % больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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