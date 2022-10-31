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Экономика

Терминалы для приема карт "Мир" установят в Турции и ОАЭ

Терминалы для приема карт "Мир" установят в Турции и ОАЭ

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Терминалы только для приема карт "Мир" установят в Турции и ОАЭ два крупных российских банка. Аппараты помогут отельерам и владельцам магазинов избежать санкционного давления и обеспечат удобный способ расчета российским туристам.

Проблемы с использованием карт "Мир" за границей возникли в сентябре, когда США пригрозили санкциями зарубежным кредитным организациям, которые работают с российской платежной системой. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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