Цены на кофе в РФ могут вырасти на 30% – эксперты

Эксперты прогнозируют рост цен на кофе в России на 30%. Причина – проблемы с урожаем в Латинской Америке и Азии.

По данным опросов, почти 70% москвичей назвали себя кофеманами. В апреле они уже почувствовали на себя волну подорожания. Тогда взлетели цены на зерновой кофе из-за проблем с логистикой.

Как теперь будут обстоять дела с этим напитком в ресторанах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.