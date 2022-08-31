Электроника и бытовая техника может снова подорожать в РФ

Бытовая техника и электроника в России могут снова подорожать. Производители говорят, что китайские и турецкие логистические компании подняли тарифы на контейнерные перевозки.

Причина в том, что на рынке практически образовалась монополия. После ухода западных компаний конкурентов не осталось.

Что в первую очередь подорожает в Москве? И стоит ли надеяться на Казахстан, который пока обеспечивает параллельный импорт? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.