Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля в связи с ремонтом. Такие данные поступили от газотранспортных операторов в Германии. А в Польше появились очереди за углем. Жители всерьез опасаются, что зимой отапливать дома будет нечем.

Страна ввела полное эмбарго на поставки угля из России еще в апреле, при том, что польская экономика зависит от поставок этого топлива. Откуда теперь Евросоюз будет брать уголь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.