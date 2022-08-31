Японцы не отказались от участия в российских энергетических проектах

Японцы от участия в российских энергетических проектах отказываться не спешат. Компания "Митцуи" официально сообщила о согласии сохранить долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2".

Правительство России разрешило передать 12,5% в новом операторе проекта дочерней компании "Митцуи", зарегистрированной в Дубае". При этом японская корпорация уточнила, что планирует обсуждать свои дальнейшие действия со всеми заинтересованными сторонами, включая правительство Японии и других бизнес-партнеров, в соответствии с исполнением введенных против РФ санкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



